В Сети высмеяли НТВ про «бегущих в Россию» американцах 

Канал НТВ рассказал о желании американцев иммигрировать в Россию и был высмеян теми, кто уже там живет.
Вчера на НТВ был продемонстрирован сюжет, авторы которого заявили о желании «чуть ли не до трети» граждан США покинуть страну и рассказали об опыте нескольких из них, перебравшихся в Россию.
«Говорят, что "качество жизни улучшилось в разы"», — проанонсировал канал этот сюжет в твиттере.
Пользователи соцсети отреагировали на подобное заявление иронично. Многие лишь смеялись, но автор самого популярного комментария пообещал вызвать «ментов».
Какой лютый трэш! Их покусало ТСН?— Лётчик (@Letchyk) 15 января 2019 г.
«Наркоманы!» — описал он авторов сюжета.
Одни сочли, что этим сюжетом НТВ «превзошел даже "распятого мальчика"», другие шутили о депутатах, которые не знают о качестве жизни в Москве, отдыхая в Майами, об американской диаспоре в Чебаркуле и по ошибке опубликованном в январе первоапрельском сюжете.
Ой… вы превзошли даже ‘распятого мальчика’ pic.twitter.com/WbCTrO1DPF— Ola (@Tra1a1a1a1a1a1a) 14 января 2019 г.
«Комментарии — огонь! НТВ, пиши еще!» — призвал еще один.