В Сети высмеяли НТВ про «бегущих в Россию» американцах 

«Наркоманы!» — описал он авторов сюжета.

Одни сочли, что этим сюжетом НТВ «превзошел даже "распятого мальчика"», другие шутили о депутатах, которые не знают о качестве жизни в Москве, отдыхая в Майами, об американской диаспоре в Чебаркуле и по ошибке опубликованном в январе первоапрельском сюжете.