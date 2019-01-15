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В Сети высмеяли НТВ про «бегущих в Россию» американцах 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Канал НТВ рассказал о желании американцев иммигрировать в Россию и был высмеян теми, кто уже там живет.
Вчера на НТВ был продемонстрирован сюжет, авторы которого заявили о желании «чуть ли не до трети» граждан США покинуть страну и рассказали об опыте нескольких из них, перебравшихся в Россию.
«Говорят, что "качество жизни улучшилось в разы"», — проанонсировал канал этот сюжет в твиттере.
Пользователи соцсети отреагировали на подобное заявление иронично. Многие лишь смеялись, но автор самого популярного комментария пообещал вызвать «ментов».
«Наркоманы!» — описал он авторов сюжета.
Одни сочли, что этим сюжетом НТВ «превзошел даже "распятого мальчика"», другие шутили о депутатах, которые не знают о качестве жизни в Москве, отдыхая в Майами, об американской диаспоре в Чебаркуле и по ошибке опубликованном в январе первоапрельском сюжете.
«Комментарии — огонь! НТВ, пиши еще!» — призвал еще один.
Комментарии
Общество , НТВ , США
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