«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию

По его словам, истцы хотят с помощью СМИ заключить мировое соглашение на выгодных для себя условиях. Он заверил, что авиакомпания будет защищаться от подобных нападок.

Американский юрист Брюс Маркс заявил, что пассажиры почти не имеют шансов выиграть дело, причем суд даже может применить санкции к адвокату истцов за необоснованные претензии.

"Не более трех человек пропустили рейс, потому что один из них ходил с трудом. Нет никаких оснований предполагать, что кто-либо еще опоздал на рейс. Коллективный иск необоснован, за него могут последовать санкции (суда)", — сказал юрист.

Иск к "Аэрофлоту"

Ранее стало известно, что три пассажира подали в федеральный суд Северного округа Иллинойса на авиакомпании "Аэрофлот" и Finnair, требуя возмещения за рейс, на который они опоздали.

Истцы — Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины — утверждают, что 5 августа 2018 года они должны были лететь рейсом двух авиакомпаний из Москвы в Хельсинки, а оттуда в Чикаго.

Они рассказали, что прибыли в аэропорт "Шереметьево" более чем за два часа до рейса, но опоздали на посадку якобы из-за очередей на регистрацию багажа и паспортный контроль, а также из-за того, что долго добирались до нужного им выхода. В этом они винят авиакомпанию и требуют возместить ущерб.

В качестве обоснования своих требований они заявляют, что на регистрацию багажа было открыто всего два окна, а также что посадка проходила на дальнем выходе, куда им было сложно добраться вовремя из-за врожденного дефекта тазобедренного сустава у одного из истцов.