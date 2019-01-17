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Эхо прошлого: в Омске обнаружили женщину, до сих пор живущую в СССР 

ТК «Звезда» + ещё 1
Фото: lada.iakovlova, instagram
Причиной тому, что женщина оказалась «связана» с СССР, стал паспорт.
Пенсионерка из Омска до сих пор «проживает в СССР», поскольку вовремя не смогла поменять паспорт.
Как уточняет сайт «Комсомольской Правды», проблемы с получением документа возникли у 63-летней женщины после распада Советского Союза. При этом дом, в котором она проживала, оказался под управлением другой организации. А вот по новому адресу женщину прописать отказались, после чего пенсионерка вовсе не смогла приватизировать жилье.
Еще одним препятствием для женщины стал штраф в размере трех тысяч рублей — эту сумму взимают с гражданина за отсутствие документа. После этого пенсионерка решила и вовсе никому не говорить о том, что не имеет паспорта.
Женщина продолжительное время жила на случайные заработки, при этом не сумев оформить пенсию и льготы. В настоящее время пенсионерке помогают с оформлением новых документов для того, чтобы она могла пользоваться правами.
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Общество , Комсомольская правда , Омск
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