Эхо прошлого: в Омске обнаружили женщину, до сих пор живущую в СССР

Причиной тому, что женщина оказалась «связана» с СССР, стал паспорт.

Пенсионерка из Омска до сих пор «проживает в СССР», поскольку вовремя не смогла поменять паспорт.

Как уточняет сайт « Комсомольской Правды », проблемы с получением документа возникли у 63-летней женщины после распада Советского Союза. При этом дом, в котором она проживала, оказался под управлением другой организации. А вот по новому адресу женщину прописать отказались, после чего пенсионерка вовсе не смогла приватизировать жилье.

Еще одним препятствием для женщины стал штраф в размере трех тысяч рублей — эту сумму взимают с гражданина за отсутствие документа. После этого пенсионерка решила и вовсе никому не говорить о том, что не имеет паспорта.

Женщина продолжительное время жила на случайные заработки, при этом не сумев оформить пенсию и льготы. В настоящее время пенсионерке помогают с оформлением новых документов для того, чтобы она могла пользоваться правами.