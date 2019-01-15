Музеи-заповедники определятся со статусом

Повысить эффективность государственной охраны территорий музеев-заповедников помогут поправки в действующее законодательство. Они снимут двойственность правового статуса памятников истории и культуры.

Музеи-заповедники сейчас одновременно считаются и недвижимыми объектами культуры, и музейными учреждениями. Законом об объектах культурного наследия определяется, что историко-культурный заповедник является особой формой достопримечательного места, для управления которым не обязательно создание учреждения. Но если в зданиях и сооружениях, расположенных на его территории, находятся музейные ценности, то управление таким объектом должно осуществляться уже в соответствии с другим законом — о музейном фонде и музеях.

Чтобы устранить противоречие, предлагается дополнить существующий федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» новой статьёй. И определить, что государственной охране подлежат «ансамбли или достопримечательные места, расположенные в границах музеев-заповедников и музейных комплексов», а на их территории осуществляется деятельность, предусмотренная законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».