Узнавший об изменах многодетный отец из Перми выгнал жену и неродных детей

Многодетный отец из Перми узнал, что из всех детей только один является его биологическим ребенком, и выгнал супругу и остальных детей к любовнику.

В свое время Ростаслав Р. женился на женщине, у которой уже был ребенок от предыдущих отношений. В браке у них родились еще четверо детей, однако позже мужчина узнал, что трое детей не от него, пишет «В курсе.ру».

Тайна раскрылась после звонка женщины, с мужем которой изменяла супруга Ростаслава. Мужчина отметил, что и прежде замечал, что не все дети на него похожи. В семье воспитывались мальчики 11, семи, двух лет и четырех месяцев, а также девочка четырех лет. Анализ ДНК показал, что родным по крови Ростиславу является только двухлетний ребенок.

По словам мужчины, его жена не ожидала такого поворота событий и пыталась оправдаться, но тот не стал ее слушать. Ростислав дал ей время собрать вещи, забрать неродных ему детей и уехать. В итоге она отправилась к любовнику в другой город, а двухлетний сын остался с Ростиславом.