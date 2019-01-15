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Узнавший об изменах многодетный отец из Перми выгнал жену и неродных детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многодетный отец из Перми узнал, что из всех детей только один является его биологическим ребенком, и выгнал супругу и остальных детей к любовнику.
В свое время Ростаслав Р. женился на женщине, у которой уже был ребенок от предыдущих отношений. В браке у них родились еще четверо детей, однако позже мужчина узнал, что трое детей не от него, пишет «В курсе.ру».
Тайна раскрылась после звонка женщины, с мужем которой изменяла супруга Ростаслава. Мужчина отметил, что и прежде замечал, что не все дети на него похожи. В семье воспитывались мальчики 11, семи, двух лет и четырех месяцев, а также девочка четырех лет. Анализ ДНК показал, что родным по крови Ростиславу является только двухлетний ребенок.
По словам мужчины, его жена не ожидала такого поворота событий и пыталась оправдаться, но тот не стал ее слушать. Ростислав дал ей время собрать вещи, забрать неродных ему детей и уехать. В итоге она отправилась к любовнику в другой город, а двухлетний сын остался с Ростиславом.
«Когда бывшая жена звонит, я даю трубку мальку, чтоб он поговорил с ней. Общаться с матерью я не запрещаю. Я же не могу заменить ему мать. Но в ту семью я его тоже не отдам», — заявил он.
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