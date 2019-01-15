В метро заметили людей без штанов

Лондонцы, ехавшие в метро в воскресенье, были удивлены, когда часть пассажиров разделась и продолжила поездку в нижнем белье. Полуобнажённых людей заметили на всех линия лондонской подземки. Пассажиры без штанов вели себя спокойно, общались, читали газеты и журналы и фотографировали друг друга. Этот флешмоб был часть акции «В метро без штанов». Впервые люди без штанов спустились в метро Нью-Йорка в 2002 году, но сейчас каждый год 13 января акция проходит в 60 городах мира, в том числе в Москве, Токио, Иерусалиме. Принять участие в акции может любой человек, главное условие — вести себя спокойно и корректно по отношению к окружающим.