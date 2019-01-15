Определен наиболее комфортный город в России

Сервисом Numbeo, специализирующимся на сборе статистических данных о городах и странах, составлен рейтинг наиболее комфортных городов для жизни.

Лучший результат среди городов России показал Нижний Новгород — 109-е место. Санкт-Петербург занял 182 строчку, Москва — 191, Екатеринбург — 199, Новосибирск — 206.

Замыкают список Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.

При составлении рейтинга учитывались покупательская способность жителей, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.

Напомним, в 2018 году самым привлекательным для туристов российским городом оказался Санкт-Петербург.