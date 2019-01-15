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Определен наиболее комфортный город в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сервисом Numbeo, специализирующимся на сборе статистических данных о городах и странах, составлен рейтинг наиболее комфортных городов для жизни.
Возглавили список из 226 городов мира Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария), передает РИА «Новости».
Лучший результат среди городов России показал Нижний Новгород — 109-е место. Санкт-Петербург занял 182 строчку, Москва — 191, Екатеринбург — 199, Новосибирск — 206.
Замыкают список Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.
При составлении рейтинга учитывались покупательская способность жителей, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.
Напомним, в 2018 году самым привлекательным для туристов российским городом оказался Санкт-Петербург.
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Общество , Другое , РИА Новости , Австралия , Канберра , Нидерланды , США , Цюрих , Швейцария , Эйндховен
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