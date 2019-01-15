Рекрутинговый портал назвал самые высокооплачиваемые вакансии

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на начало 2019 года в городах-миллионниках России , по мнению аналитиков портала по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, стали командир воздушного судна, директор по продажам e-commerce и Android-разработчик. Об этом говорится в исследовании, результаты которого сообщает ТАСС

Согласно этим данным, в Москве самая высокооплачиваемая вакансия предлагается в компании «Аэрофлот» на должность командира воздушного судна. Соискатель на эту должность может рассчитывать на заработную плату в размере 650 тыс. рублей в месяц.

Самая высокооплачиваемая вакансия в Санкт-Петербурге — директор по продажам e-commerce с зарплатой 350 тыс. рублей. В Екатеринбурге рейтинг высокооплачиваемых специалистов возглавил Android-разработчик с зарплатой 160 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону самая высокооплачиваемая вакансия — водитель зерновоза. Соискателю на эту должность предлагают зарплату до 150 тыс. рублей.

Лидером в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске стали менеджеры по продажам с заработком в 120 тыс. рублей. В Казани самой высокооплачиваемой, по мнению аналитиков портала, является вакансия программиста с зарплатой в 100 тыс. рублей.

Соответствующие оценки были получены на основе анализа имеющихся данных портала Rabota.ru, где размещено порядка 200 тыс. вакансий, пояснили в пресс-службе портала.