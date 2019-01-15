Ингушского муфтия призвали «не ковыряться в ранах России»

Президент Московского центра публичного изучения права, историк, политолог Аждар Куртов призвал исламских лидеров ответственно относится к соглашению о закреплении границы между Ингушетией Чечней в связи с тем, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) приостановил участие в своей деятельности муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, указав на его вмешательство в деятельность государственных органов.

«Не стоит забывать, что Россия является светским государством, это значит, что, в частности, правовая система России действует на основе того законодательства, которое разработано депутатским корпусом и скреплено подписью. Шариатский суд — это традиционный суд в рамках государства, которое основано на исламских ценностях. У нас Россия — поликонфессиональная страна», — напомнил Аждар Куртов.

Ранее КЦМСК призывал Хамхоева и «шариатский суд» республики не ставить под вопрос соглашение о закреплении границы между Ингушетией и Чечней и не обращаться к темам, относящимся «к исключительной компетенции Конституции и законодательства РФ». Однако муфтий отказался от участия в дискуссии, после чего КЦМСК выступил со специальным заявлением.

«Мы заявляем, что участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента приостановлено до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа», — сказано в заявлении.

Комментируя ситуацию Хамхоевым, Аждар Куртов напомнил, что в 1990-е годы были предложения, чтобы внедрить шариатский суд в систему российского законодательства, но эта идея не получила одобрения.

«Если бы пошли по этому пути, то появились бы дополнительные линии разломов, а наша страна в 90-е годы, впрочем, как и сейчас, еще не все раны залечила. Организм, которому требуется остановить кровотечение, бинтуют, а не ковыряются в его ранах. И в данном случае предложение муфтия Хамхоева о вынесении вопроса о голосовании депутатов по ингушско-чеченской границе на шариатский суд, с моей точки зрения, преследует цель возбудить среди мусульман недовольство», — пояснил эксперт.

«В противном случае данный вопрос так и оставался бы в рамках парламента. Но раз так, то Координационный центр мусульман Северного Кавказа поступил выдержанно, понимая, к каким последствиям это может привести. Прежде всего это такая хранительная функция — для сохранения в регионе стабильности, межнационального мира, межсубъектной стабилизации. Очень просто ведь инициировать конфликты, гораздо сложнее их потом утихомирить», — подчеркнул Куртов.

Аждар Куртов не увидел в разногласиях между муфтием Ингушетии и КЦМСК «ничего страшного», в том случае, если Хамхоев «вынесет надлежащие выводы».

«Ну, а если не вынесет, то это будет уже серьезный вопрос для обсуждения внутри мусульманского сообщества. Ради сохранения стабильности следует что-то предпринять в организационном плане. То обстоятельство, что в регионе присутствует несколько диаметрально противоположных точек зрения, показывает, что у нас нет диктата со стороны власти. И руководство Ингушетии как раз не стремится использовать свои полномочия политиковластные, чтобы зачистить поле от недовольных», — пояснил он.

«В этой ситуации данную позицию нужно понимать и относиться к выдержке, которую демонстрирует руководство РИ, как к одному из наиболее предпочтительных вариантов поведения. Потому что в противном случае, принимая резкие административные шаги, можно вызвать новый приток напряженности», — заключил Аждар Куртов.