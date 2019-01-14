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Дворник-художник рисует на снегу 

Рамблер 21 минуту назад
Дворник в Ижевске нашел необычный способ реализовать свой художественный талант — мужчина рисует картины на снегу. С помощью лопаты и метлы Семен Бухарин создает шедевры во дворе школы на различные темы по школьной программе. Ученики по достоинству оценили творчество дворника-художника, чтобы сохранить недолговечные картины ребята завели аккаунт в Instagram, куда выкладывают фото с уникальными изображениями. Но сам создатель снежной живописи на свою страницу не заходит, для него важнее сиюминутная радость детей, которую он дарит им своим творчеством.
Общество , Видео , Другое , Ижевск
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