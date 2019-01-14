Амурскому тигру запломбировали больные зубы

В одном из приморских национальных парков амурский тигр внезапно стал проявлять агрессию. Специалисты провели зверю тщательную диагностику: чтобы установить, что именно вызывает дискомфорт, врачи сделали хищнику УЗИ, ЭКГ и рентген. Оказалось, что полосатому дикому жителю Приморья потребовалась помощь стоматологов — у животного были сломаны все четыре клыка и повреждены резцы, а зубная боль стала причиной его агрессивного поведения. Ветеринары помогли тигру, они прочистили ему зубные каналы и запломбировали больные зубы. Сейчас хищник находится в специальном вольере, зоологи выпустят его на волю, когда удостоверятся, что его самочувствие улучшилось.