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Амурскому тигру запломбировали больные зубы 

Рамблер 25 минут назад
В одном из приморских национальных парков амурский тигр внезапно стал проявлять агрессию. Специалисты провели зверю тщательную диагностику: чтобы установить, что именно вызывает дискомфорт, врачи сделали хищнику УЗИ, ЭКГ и рентген. Оказалось, что полосатому дикому жителю Приморья потребовалась помощь стоматологов — у животного были сломаны все четыре клыка и повреждены резцы, а зубная боль стала причиной его агрессивного поведения. Ветеринары помогли тигру, они прочистили ему зубные каналы и запломбировали больные зубы. Сейчас хищник находится в специальном вольере, зоологи выпустят его на волю, когда удостоверятся, что его самочувствие улучшилось.
Общество , Видео , Другое
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