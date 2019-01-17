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Американскому шпиону в российском СИЗО передали мыло 

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Ирландские дипломаты посетили в российском СИЗО подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом агентству РИА Новости рассказал брат задержанного Дэвид.
По его словам, сотрудники консульства провели с Уиланом примерно час. Они описали условия его содержания как «нормальные» и рассказали, что он занимается изучением русского языка.
«Ирландские представители смогли передать туалетные принадлежности — бритву, мыло, зубную пасту и зубную щетку», — добавил Дэвид Уилан.
Ранее 16 января стало известно, что посольство Британии также запрашивало у российских властей доступ к Уилану. При этом цели визита не раскрывались.
Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря. Мужчину взяли с поличным при получении носителя с информацией, представляющей государственную тайну. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»), санкция статьи предполагает до 20 лет лишения свободы.
Помимо американского, Уилан имеет гражданства Ирландии, Великобритании и Канады.
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Общество , Видео , ФСИН
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