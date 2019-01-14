В ГД хотят изменить Жилищный кодекс после взрывов в домах

Госдуме предложили изменить Жилищный кодекс РФ после серии взрывов бытового газа в жилых домах.

«Законопроектом предлагается включить контроль по обеспечению газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотрев установку соответствующих систем за счет средств фондов капитального ремонта», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты считают, что основные причины взрывов газа связаны с человеческим фактором, и «проведение проверок внутридомового газового оборудования, заключение договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования лишь частично способствует решению проблемы взрывов бытового газа» в домах, но не решает проблем, связанных с человеческими факторами.

В связи с этим они предлагают в обязательном порядке использовать в многоквартирных домах автоматизированные системы контроля за обеспечением газовой безопасности, которые способны извещать о высокой концентрации газа в помещении и автоматически перекрывать подачу газа к газовому оборудованию.