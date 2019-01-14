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В ГД хотят изменить Жилищный кодекс после взрывов в домах 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
В Госдуме предложили изменить Жилищный кодекс РФ после серии взрывов бытового газа в жилых домах.
Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов, Олег Нилов, Михаил Емельянов и Галина Хованская, а также единоросс Ирина Гусева предложили разрешить установку автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности из средств Фонда капитального ремонта домов. Проект закона опубликован на официальном сайте Госдумы.
«Законопроектом предлагается включить контроль по обеспечению газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотрев установку соответствующих систем за счет средств фондов капитального ремонта», — говорится в пояснительной записке к документу.
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Депутаты считают, что основные причины взрывов газа связаны с человеческим фактором, и «проведение проверок внутридомового газового оборудования, заключение договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования лишь частично способствует решению проблемы взрывов бытового газа» в домах, но не решает проблем, связанных с человеческими факторами.
В связи с этим они предлагают в обязательном порядке использовать в многоквартирных домах автоматизированные системы контроля за обеспечением газовой безопасности, которые способны извещать о высокой концентрации газа в помещении и автоматически перекрывать подачу газа к газовому оборудованию.
Комментарии16
Общество , Видео , Политика , Олег Нилов , Сергей Миронов , Галина Хованская , Михаил Емельянов , Госдума , Справедливая Россия
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