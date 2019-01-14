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В Дагестане кончились боевики 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Дагестане практически полностью пресечена деятельность действующих бандформирований. Об этом в понедельник, 14 января, сообщается на сайте главы республики.
По словам министра внутренних дел республики Абдурашида Магомедова, в настоящее время в розыске находятся всего восемь участников бандполья, вероятно, скрывающихся за границей. Также удалось повысить раскрываемость умышленных убийств, грабежей, хулиганства, изнасилований и угонов.
Однако Магомедов добавил, что подобный успех — не повод для спокойствия, поскольку в интернете все еще продолжается распространение идей экстремизма и терроризма, формируются новые ячейки террористов, которые ранее не были замечены правоохранительными органами, а также не прекращаются попытки возвращения в регион членов группировок, имеющих боевой опыт на Ближнем Востоке.
Особо пристальное внимание, по мнению министра, стоит уделить раскрытию экономических преступлений.
1 сентября 2018 года сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана удалось устранить опасного боевика, открывшего огонь по полицейским. Нападавшим оказался главарь «кизилюртовской» банды, причастной к нападению на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана 30 августа, когда два стража порядка получили ранения при рядовой попытке проверить документы у водителя.
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Общество , МВД , Республика Дагестан
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