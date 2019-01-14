В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев

Власти Чечни назвали «чушью» сообщения о задержании 40 представителей ЛГБТ в республике

Власти Чечни считают чушью и фантазией сообщения о задержании и пытках 40 представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Об этом ТАСС сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Правозащитная организация "ЛГБТ-сеть" сообщила, что около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года.

"Я могу назвать эти слова не иначе, как очень глубокой и содержательной фантазией представителей ЛГБТ-сообщества. Почему-то именно наша республика стала романтическим объектом творческого мышления вот этих "радужных" людей. Учитывая, что у них изначально больное воображение, для меня нет ничего удивительного, что они могут писать подобную чушь", — отметил Умаров.

Он добавил, что в Чечне никогда не будут относиться к гомосексуализму как к нормальному явлению.

"У нас никогда не будет к гомосексуализму отношения, как к нормальному явлению. Они делают все, чтобы вбить в сознание масс догму, будто гетеросексуализм уже устарел, а геям открыты все дороги. Из-за этого в будущем мы можем столкнуться с вырождением человечества", — отметил собеседник ТАСС.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.