В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Чечни назвали «чушью» сообщения о задержании 40 представителей ЛГБТ в республике 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Власти Чечни считают чушью и фантазией сообщения о задержании и пытках 40 представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Об этом ТАСС сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Правозащитная организация "ЛГБТ-сеть" сообщила, что около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года.
"Я могу назвать эти слова не иначе, как очень глубокой и содержательной фантазией представителей ЛГБТ-сообщества. Почему-то именно наша республика стала романтическим объектом творческого мышления вот этих "радужных" людей. Учитывая, что у них изначально больное воображение, для меня нет ничего удивительного, что они могут писать подобную чушь", — отметил Умаров.
Он добавил, что в Чечне никогда не будут относиться к гомосексуализму как к нормальному явлению.
"У нас никогда не будет к гомосексуализму отношения, как к нормальному явлению. Они делают все, чтобы вбить в сознание масс догму, будто гетеросексуализм уже устарел, а геям открыты все дороги. Из-за этого в будущем мы можем столкнуться с вырождением человечества", — отметил собеседник ТАСС.
В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. По его словам, история о преследовании геев в Чечне была выдумана с целью заработать на этом деньги. 13 мая 2017 года глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил, что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории республики.
ТАСС: последние новости
Дочь Тереховой просит помочь в лечении актрисы "по силам и возможностям" Новая замглавы Хакасии выявила недостачу у предыдущего руководства на 5 млн рублей Минкультуры РФ обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова
Комментарии21
Общество , Видео , Рамзан Кадыров , Руслан Алханов , Владимир Путин , МВД , Новая газета , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение РФ по Курилам, реакция РФ на выпад Лукашенко и другие события дня11
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО475
Избитая учениками учительница сделала заявление321
Стрельба произошла в офисе UPS в США
Двух истощённых девочек спасли из заточения в Москве
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
02:52
«Новичок» запретят
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение