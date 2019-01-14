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Власти Чечни назвали «чушью» сообщения о задержании 40 представителей ЛГБТ в республике 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Чечни считают чушью и фантазией сообщения о задержании и пытках 40 представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Об этом ТАСС сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Правозащитная организация "ЛГБТ-сеть" сообщила, что около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года.
"Я могу назвать эти слова не иначе, как очень глубокой и содержательной фантазией представителей ЛГБТ-сообщества. Почему-то именно наша республика стала романтическим объектом творческого мышления вот этих "радужных" людей. Учитывая, что у них изначально больное воображение, для меня нет ничего удивительного, что они могут писать подобную чушь", — отметил Умаров.
Он добавил, что в Чечне никогда не будут относиться к гомосексуализму как к нормальному явлению.
"У нас никогда не будет к гомосексуализму отношения, как к нормальному явлению. Они делают все, чтобы вбить в сознание масс догму, будто гетеросексуализм уже устарел, а геям открыты все дороги. Из-за этого в будущем мы можем столкнуться с вырождением человечества", — отметил собеседник ТАСС.
В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. По его словам, история о преследовании геев в Чечне была выдумана с целью заработать на этом деньги. 13 мая 2017 года глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил, что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории республики.
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Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Руслан Алханов , Владимир Путин , МВД , Новая газета , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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