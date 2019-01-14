Более 40% россиян провели новогодние каникулы на диване, показал опрос

Исследование сервиса путешествий Туту.ру показало, что практически 43% респондентов в дни новогодних каникул по разным причинам не покидали стен родного дома и провели праздники на диване, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Это оказался самый популярный вариант ответа. Второе место занял вариант по принципу "Каникулы в стиле "Простоквашино", то есть на даче или в деревне, так отдохнуло 17% опрошенных. Не повезло 13% респондентов, которые все праздники работали. А еще 12% до сих пор не закончили свой отдых", — рассказал собеседник агентства.

В исследовании приняли участие почти 3 тысячи человек.

Тех, кто отправился в путешествие, оказалось всего 15%, и 10% из них провели каникулы в поездках по российским городам, а 5% — улетели за границу.

"Традиционно для россиян Новый год — это семейный праздник. Большинство не представляет себе встречу Нового года без нарядной ёлки, оливье, шампанского под бой курантов, возможности отоспаться дома. Диван воспринимается как антипод рабочим будням и стрессу. Перелёты и путешествия — это тоже определённая нагрузка и напряг, не все готовы к этому", — прокомментировал результаты исследования представитель сервиса.

Кроме того, важнейшей причиной популярности диванного отдыха эксперты считают его дешевизну, так как лишь небольшой процент россиян готов тратить деньги на поездки.

"В конце 2017 года мы тоже спрашивали путешественников о планах на новогодние каникулы. И тогда 43% ответили, что проведут праздники дома. То есть количество домоседов год от года не меняется. А статистика по купленным на Туту.ру билетам говорит о том, что летать и ездить в новогодние каникулы меньше не стали", — резюмировали в Туту.ру.

Данные сервиса путешествий подтверждают исследования микрофинансовой компании MoneyMan, из которых следует, что более половины опрошенных пользователей услуг онлайн-кредитования провели праздники дома. Более 30% респондентов на новогодних каникулах путешествовали по России, еще 19% отдыхали за границей.