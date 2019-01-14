Ведущий «Первого» выразил сожаление в связи с нынешней деятельностью Соловьева

Об этом ведущий «Первого канала» рассказал в интервью Sports.ru . Бабаев рассказал, как журналисты вели себя в начале 2000-х.

«Кто-то был вынужден уйти из профессии: тот же Леня Парфенов, Евгений Киселев . Кто-то остался и изменился до неузнаваемости», — заявил Бабаев, упомянув Владимира Соловьева.

Ведущей утренних программ на «Первом» заявил, что профессиональная трансформация Соловьева, по его мнению, связана не с убеждениями, а с желанием извлечь материальную выгоду: