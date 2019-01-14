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Ведущий «Первого» выразил сожаление в связи с нынешней деятельностью Соловьева 

ИД «Собеседник» 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Сергей Бабаев заявил, что Владимир Соловьев изменился до неузнаваемости из-за его работы на «России 1».
Об этом ведущий «Первого канала» рассказал в интервью Sports.ru. Бабаев рассказал, как журналисты вели себя в начале 2000-х.
«Кто-то был вынужден уйти из профессии: тот же Леня Парфенов, Евгений Киселев. Кто-то остался и изменился до неузнаваемости», — заявил Бабаев, упомянув Владимира Соловьева.
Ведущей утренних программ на «Первом» заявил, что профессиональная трансформация Соловьева, по его мнению, связана не с убеждениями, а с желанием извлечь материальную выгоду:
«Я прекрасно помню Соловьева другим человеком. Абсолютно другим. С другими взглядами и понятиями. Сейчас про него даже не хотелось бы говорить. Человек изменился, и это жалко», — добавил Бабаев.
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Общество , Евгений Киселев , Сергей Бабаев , Владимир Соловьев , Sports.ru
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