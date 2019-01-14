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Россия приняла решение по Курилам
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Россия приняла решение по Курилам
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Девушки, которые не дождались Крещения
Рамблер
35 минут назад
Комментарии
До Крещения осталось чуть меньше недели. Однако некоторым девушкам не терпится скорее окунуться в ледяную прорубь и они уже во всю репетируют крещенские купания. Этим девушкам не страшны никакие морозы.
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