Девушки, которые не дождались Крещения

До Крещения осталось чуть меньше недели. Однако некоторым девушкам не терпится скорее окунуться в ледяную прорубь и они уже во всю репетируют крещенские купания. Этим девушкам не страшны никакие морозы.