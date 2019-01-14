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Россия приняла решение по Курилам
Россия приняла решение по Курилам

Девушки, которые не дождались Крещения 

Рамблер 35 минут назад
До Крещения осталось чуть меньше недели. Однако некоторым девушкам не терпится скорее окунуться в ледяную прорубь и они уже во всю репетируют крещенские купания. Этим девушкам не страшны никакие морозы.
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