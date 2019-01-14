Власти объяснили премию в 300 процентов от оклада хакасской чиновнице

В пресс-службе главы Хакасии подтвердили премию в размере 300 процентов от месячного оклада вице-губернатору Юлии Исмагиловой, основанием для поощрения стали результаты работы чиновницы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 14 января.

«За время работы Юлия Вячеславовна организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве. Кроме того, начата проверка постоянного представительства в Санкт-Петербурге, которое подлежит ликвидации. Результатом оперативно проведенной работы Ю. В. Исмагиловой стал акт объемом более 50 листов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на основании работы вице-губернатора выявлено более 130 нарушений, допущенных предыдущим руководством республики при расходовании бюджетных средств. В частности, новые власти недосчитались двух автомобилей Skoda Octavia на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Исмагилова назначена на должность в ноябре прошлого года с ежемесячным окладом 24 747 рублей.

23 ноября глава Хакасии Валентин Коновалов ( КПРФ ) предложил сократить чиновничий аппарат в целях экономии средств.

В сентябре сообщалось, что в ближайшие два года правительство резко увеличит бюджетные ассигнования на «материальную мотивацию» чиновников.