Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью

Дочь народной артистки РФ Маргариты Тереховой, актриса Анна Терехова просит финансово помочь в лечении матери, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера, "по силам и возможностям". Об этом она сказала в понедельник ТАСС.
"Честно говоря, я не хочу что-то говорить, просто поблагодарить и попросить, как говорится, помочь по силам и возможностям", — отметила Анна Терехова.
Ранее на сайте Союза кинематографистов РФ появилось обращении семьи Маргариты Тереховой, где говорится, что врачи поставили Тереховой "неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера, она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние". Семья "по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает".
"На сайте написано, что "катастрофически не хватает" средств, — сказала Анна Терехова. — Это не так. Я работаю, слава Богу, и есть помощь Театра Моссовета".
Маргарите Тереховой 76 лет. Диана из фильма "Собака на сене", Миледи из "Трех мушкетеров", княжна Тараканова, благочестивая Марта — вот лишь некоторые из ролей, исполненных Тереховой. Она сама называла самым любимым своим фильмом "Зеркало" Андрея Тарковского.
Маргарита Терехова родилась на Урале, потом ее семья была эвакуирована в Среднюю Азию. В Ташкенте Терехова закончила школу и университет. В начале 1960-х годов приехала в Москву, поступила в Школу-студию при Театре имени Моссовета. Здесь она работала с 1964 года. Последняя ее большая роль в кино — Аркадина в фильме "Чайка" (2005) по пьесе Антона Чехова, которую она сама же и поставила. В картине играют Юрий Соломин, Андрей Соколов, а также дети Маргариты Борисовны — Анна Терехова и Александр Тураев (Терехов).