Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью

Дочь Тереховой просит помочь в лечении актрисы «по силам и возможностям»

"Честно говоря, я не хочу что-то говорить, просто поблагодарить и попросить, как говорится, помочь по силам и возможностям", — отметила Анна Терехова.

Ранее на сайте Союза кинематографистов РФ появилось обращении семьи Маргариты Тереховой, где говорится, что врачи поставили Тереховой "неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера, она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние". Семья "по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает".

"На сайте написано, что "катастрофически не хватает" средств, — сказала Анна Терехова. — Это не так. Я работаю, слава Богу, и есть помощь Театра Моссовета".