Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил 

В США расследуют «тайну» отношений Трампа с Путиным
«Тайна» отношений президентов США и России будет раскрыта. О намерении добиться этого сказано в заявлении на сайте комитета по иностранным делам американской Палаты представителей. Там написано, что «Америка заслуживает правды» обо всех переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным, о которых «стране ничего не говорят». По этой причине комитет планирует провести слушания о «бурлящих тайнах вокруг странных отношений» лидеров двух государств.
США пригрозили санкциями за бизнес с Россией
Американский посол в Германии Ричард Гренелл письменно пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в российских проектах «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», сообщает Bild. Гренелл написал, что упомянутые газопроводы могут сделать избыточными поставки газа в Европу через Украину, что лишит последнюю ее значения в сфере политики безопасности и, как следствие, увеличит вероятность интервенции туда России. Представитель посла подтвердил изданию факт написания и отправки письма. По его словам, это не угроза, а «ясное выражение» политической позиции США.
Четверть пенсионеров в России одиноки
25% (более девяти миллионов) российских пенсионеров живут одни, а половина одиноких пенсионеров финансово зависимы от родственников. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют результаты исследования НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра. 70% «одиночек» сами ведут домашнее хозяйство, 59% сами следят за своим здоровьем, 42% работают на даче, 33% участвуют в уходе за внуками, 24% имеют хобби, 22% продолжают работать, а 17% путешествуют.
Трамп пригрозил Турции разорением
США «экономически опустошат» Турцию, если она атакует курдов на территории Сирии. Об этом в своем твиттере заявил американский президент Дональд Трамп. В двух твитах о выводе войск США из Сирии Трамп заявил, что запрещенная в России группировка ИГИЛ будет атакована вновь, если «реформируется». В тех же твитах Трамп пообещал разорить Турцию, если она нападет на курдов, но и выразил нежелание того, чтобы курды провоцировали турков.
«Пора нашим войска вернуться домой. Остановим бесконечные войны!» — подытожил президент.
Захарова назвала Курилы несомненно российскими
У России нет сомнений в том, кому принадлежат Курильские острова. Об этом в эфире канала «Россия» заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, «на данный момент» принадлежность островов, спорных, с точки зрения властей Японии, для России «вообще не подвергается какому-либо сомнению». Также официальный представитель МИДа заявила об удивлении от просьбы японцев не проводить совместную пресс-конференцию по итогам намеченного на сегодня первого раунда переговоров между министрами иностранных дел относительно заключения мирного договора между странами.