Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил

В США расследуют «тайну» отношений Трампа с Путиным

«Тайна» отношений президентов США и России будет раскрыта. О намерении добиться этого сказано в заявлении на сайте комитета по иностранным делам американской Палаты представителей. Там написано, что «Америка заслуживает правды» обо всех переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным, о которых «стране ничего не говорят». По этой причине комитет планирует провести слушания о «бурлящих тайнах вокруг странных отношений» лидеров двух государств.

США пригрозили санкциями за бизнес с Россией

Американский посол в Германии Ричард Гренелл письменно пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в российских проектах «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», сообщает Bild . Гренелл написал, что упомянутые газопроводы могут сделать избыточными поставки газа в Европу через Украину , что лишит последнюю ее значения в сфере политики безопасности и, как следствие, увеличит вероятность интервенции туда России. Представитель посла подтвердил изданию факт написания и отправки письма. По его словам, это не угроза, а «ясное выражение» политической позиции США.

Четверть пенсионеров в России одиноки

25% (более девяти миллионов) российских пенсионеров живут одни, а половина одиноких пенсионеров финансово зависимы от родственников. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют результаты исследования НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра. 70% «одиночек» сами ведут домашнее хозяйство, 59% сами следят за своим здоровьем, 42% работают на даче, 33% участвуют в уходе за внуками, 24% имеют хобби, 22% продолжают работать, а 17% путешествуют.

Трамп пригрозил Турции разорением

США «экономически опустошат» Турцию, если она атакует курдов на территории Сирии. Об этом в своем твиттере заявил американский президент Дональд Трамп. В двух твитах о выводе войск США из Сирии Трамп заявил, что запрещенная в России группировка ИГИЛ будет атакована вновь, если «реформируется». В тех же твитах Трамп пообещал разорить Турцию, если она нападет на курдов, но и выразил нежелание того, чтобы курды провоцировали турков.

«Пора нашим войска вернуться домой. Остановим бесконечные войны!» — подытожил президент.

Захарова назвала Курилы несомненно российскими