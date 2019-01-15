Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве

"Целью настоящего соглашения является расширение и укрепление сотрудничества сторон в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Сирийской Арабской Республики", — говорится в документе.

Соглашение подразумевает в том числе создание совместных предприятий, обмен делегациями и специалистами в различных областях торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной деятельности, а также развитие сотрудничества в области энергетики и энергоэффективности, жилищно-коммунального комплекса, строительства и развития инфраструктуры, занятости населения, охраны окружающей среды, науки, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, спорта и туризма.

Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение пяти лет с последующей автоматической пролонгацией на пятилетние периоды за исключением ситуации, если одна из сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую о противоположном решении.

Как рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников журналистам, члены российской делегации уже обсудили с министром транспорта САР возможные проекты по взаимодействию через Севморпорт, севастопольский порт и через порт Тартуса.

"Речь, прежде всего, идёт о перевалке того, что необходимо Сирии: это зерно, это строительный материал — то, что может сделать именно Севастополь. Это экономически выгодно. Мы надеемся тем самым загрузить наши портовые мощности", — сказал губернатор.

"Этот процесс экономически выгоден для обеих сторон, в том числе для Севастополя, и потенциал дальнейшего развития взаимоотношений, в том числе культурных контактов и образовательных значителен. Мы позиционируем развитие Севастопольского государственного университета как основного образовательного вуза на Средиземноморье, и это тоже, конечно, будет вписываться в нашу программу взаимодействия с Сирией", — добавил он.