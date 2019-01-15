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Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве 

РИА Новости + ещё 10 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Севастополя и администрация сирийской провинции Тартус подписали во вторник соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют развивать проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Целью настоящего соглашения является расширение и укрепление сотрудничества сторон в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Сирийской Арабской Республики", — говорится в документе.
Соглашение подразумевает в том числе создание совместных предприятий, обмен делегациями и специалистами в различных областях торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной деятельности, а также развитие сотрудничества в области энергетики и энергоэффективности, жилищно-коммунального комплекса, строительства и развития инфраструктуры, занятости населения, охраны окружающей среды, науки, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, спорта и туризма.
Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение пяти лет с последующей автоматической пролонгацией на пятилетние периоды за исключением ситуации, если одна из сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую о противоположном решении.
Как рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников журналистам, члены российской делегации уже обсудили с министром транспорта САР возможные проекты по взаимодействию через Севморпорт, севастопольский порт и через порт Тартуса.
"Речь, прежде всего, идёт о перевалке того, что необходимо Сирии: это зерно, это строительный материал — то, что может сделать именно Севастополь. Это экономически выгодно. Мы надеемся тем самым загрузить наши портовые мощности", — сказал губернатор.
"Этот процесс экономически выгоден для обеих сторон, в том числе для Севастополя, и потенциал дальнейшего развития взаимоотношений, в том числе культурных контактов и образовательных значителен. Мы позиционируем развитие Севастопольского государственного университета как основного образовательного вуза на Средиземноморье, и это тоже, конечно, будет вписываться в нашу программу взаимодействия с Сирией", — добавил он.
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Общество , РИА Новости , Севастополь , Сирия , Тартус
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