Дитя тьмы: появившийся в ночи тигр напугал рыбаков в Приморье

Внезапное появление тигра спугнуло рыбаков, которым пришлось отказаться от предстоящего занятия.

Возникший из темноты тигр в Приморском крае напрочь отбил желание у местных рыбаков закидывать удочки и выходить из машины. Момент появления животного из сумрака попало на видео, опубликованное на YouTube.

Как уточняет DEITA.RU , инцидент произошел на берегу реки Киевка в Лазовском районе. При этом на кадрах видно, что тигр действительно появляется из темноты лишь в тот момент, когда его на мгновение освещают фары машины.

В результате незадачливые рыбаки остались без улова, а вот о дальнейшей судьбе тигра неизвестно.

Не все тигры оказываются спокойными при встрече с людьми. Например, в Индии хищник устроил погоню за туристическим автомобилем.