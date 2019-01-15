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Дитя тьмы: появившийся в ночи тигр напугал рыбаков в Приморье 

ТК «Звезда» + ещё 3 10 минут назад
Фото: Olena Khudiakova, globallookpress
Внезапное появление тигра спугнуло рыбаков, которым пришлось отказаться от предстоящего занятия.
Возникший из темноты тигр в Приморском крае напрочь отбил желание у местных рыбаков закидывать удочки и выходить из машины. Момент появления животного из сумрака попало на видео, опубликованное на YouTube.
Как уточняет DEITA.RU, инцидент произошел на берегу реки Киевка в Лазовском районе. При этом на кадрах видно, что тигр действительно появляется из темноты лишь в тот момент, когда его на мгновение освещают фары машины.
В результате незадачливые рыбаки остались без улова, а вот о дальнейшей судьбе тигра неизвестно.
Не все тигры оказываются спокойными при встрече с людьми. Например, в Индии хищник устроил погоню за туристическим автомобилем.
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Общество , РИА "Дейта" , Приморский Край
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