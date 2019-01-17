Мэру Саратова нагрубили в маршрутке

Пересевший на общественный транспорт мэр Саратова Михаил Исаев столкнулся с хамством в маршрутке. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал он сам.

В первый рабочий день 2019 года по причине обильно выпавшего снега Исаев призвал горожан пересесть на общественный транспорт, поступил так сам и опоздал на брифинг.

Несмотря на неудачное начало эксперимента, мэр продолжил пользоваться общественным транспортом, параллельно инспектируя его работу.

Сегодня Исаев добрался на работу на 58-й маршрутке. Судя по описанию поездки самим мэром, она не доставила ему особенного удовольствия.

«Грязно, темно, из окон ничего не видно, водитель грубил пассажирам», — рассказал он.

По перечисленным выше причинам Исаев потребовал «немедленно разобраться», почему состояние микроавтобуса было столь неудовлетворительным, а водитель счел возможным вести себя «так некорректно».