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Мэру Саратова нагрубили в маршрутке 

Рамблер + ещё 22 54 минуты назад
Фото: facebook.com/versiasaratov
Пересевший на общественный транспорт мэр Саратова Михаил Исаев столкнулся с хамством в маршрутке. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал он сам.
В первый рабочий день 2019 года по причине обильно выпавшего снега Исаев призвал горожан пересесть на общественный транспорт, поступил так сам и опоздал на брифинг.
Несмотря на неудачное начало эксперимента, мэр продолжил пользоваться общественным транспортом, параллельно инспектируя его работу.
Сегодня Исаев добрался на работу на 58-й маршрутке. Судя по описанию поездки самим мэром, она не доставила ему особенного удовольствия.
«Грязно, темно, из окон ничего не видно, водитель грубил пассажирам», — рассказал он.
По перечисленным выше причинам Исаев потребовал «немедленно разобраться», почему состояние микроавтобуса было столь неудовлетворительным, а водитель счел возможным вести себя «так некорректно».
Общество , Саратов
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