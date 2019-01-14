Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больница, в которую страшно заходить 

Рамблер 17 минут назад
Жители Барнаула показали, в каких условиях находятся маленькие пациенты в детской инфекционной больнице №2. Снявшая ролик мама запечатлела грязные стены с потрескавшейся штукатуркой, сломанные кровати с нестиранным бельём. В заведении нет душевых комнат, розетки чуть ли не вываливаются из стен, и даже кислородный кабинет, где дети с заболеваниями лёгких дышат кислородом, находится в ужасающем состоянии. Родители говорят, что в больнице не хватает лекарств, а некоторые используемые медикаменты просрочены, поэтому им приходится покупать лекарства самим. После массовых жалоб родителей было объявлено, что в больнице проведут ремонт, но о сроках информации нет.
Общество , Видео , Барнаул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области11
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Россия поставила точку в вопросе Курил529
В доме в Ростовской области взорвался газ212
Видео
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:54
Пропавшая год назад школьница нашлась в роддоме
Общество Происшествия
01:41
Больница, в которую страшно заходить
Общество
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение