Больница, в которую страшно заходить 

Жители Барнаула показали, в каких условиях находятся маленькие пациенты в детской инфекционной больнице №2. Снявшая ролик мама запечатлела грязные стены с потрескавшейся штукатуркой, сломанные кровати с нестиранным бельём. В заведении нет душевых комнат, розетки чуть ли не вываливаются из стен, и даже кислородный кабинет, где дети с заболеваниями лёгких дышат кислородом, находится в ужасающем состоянии. Родители говорят, что в больнице не хватает лекарств, а некоторые используемые медикаменты просрочены, поэтому им приходится покупать лекарства самим. После массовых жалоб родителей было объявлено, что в больнице проведут ремонт, но о сроках информации нет.