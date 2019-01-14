На Ямале двух студентов наградили за спасение тонувших девочек

Инцидент произошел в июле 2018 года. Студенты Максим Рочев и Денис Яценко находились на пляже в селе Мужи Шурышкарского района, когда неподалеку от места купания они заметили катер с включенным мотором, создававший сильное течение на реке. Как отметили в ведомстве, рядом с катером без присмотра взрослых находились две девочки младшего школьного возраста, которые попали в сильный поток. Увидев это, молодые люди бросились на помощь.

Девочки запаниковали, оказавшись на глубине и в сильном течении, пояснили в УМВД. Они стали хвататься друг за друга, уходя под воду с головой, но студенты успели вытащить из воды школьниц при помощи плавательного матраса. Медицинская помощь девочкам не понадобилась, они самостоятельно отправились домой.

"Как позже признались юные спасатели, сами они плавают неуверенно. Но надвигавшаяся угроза беды и страх за жизнь маленьких и беззащитных девчонок моментально отодвинули на второй план собственные опасения. Правда, героями ребята себя не считают и уверены, что если бы не они, то на помощь обязательно пришел бы кто-нибудь другой", — рассказали в ведомстве.

За спасение детей молодые люди получили награды за проявленные мужество и ответственность от главы района и руководителя местного отдела МВД. Присутствовать на церемонии смог один из студентов, Максим Рочев, а его товарищу награду передали через родственников.