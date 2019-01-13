Как делается бизнес на «лайках»

В современном мире аккаунт в социальной сети становится прибыльным предприятием, многие пользователи стремятся монетизировать свои страницы, привлекая подписчиков. Одни создают интересный контент, другие хотят радовать взгляд красивой картинкой, прибегая к услугам специалистов. Соцсети интернет-звезд пестрят фотографиями в фешенебельных апартаментах, на яхтах и за рулем элитных автомобилей. Но заявленная на публику роскошная жизнь порой оказывается всего лишь купленной иллюзией: шикарные наряды, лимузины и прочие атрибуты, свидетельствующие о личном богатстве и благополучии, можно арендовать на время. Престижный автомобиль обойдется 6 000 рублей в час, а фотосессия в квартире в небоскребе с видом на центр столицы — в 60 000 рублей. Но если удается раскрутиться, то все эти вложения окупаются с лихвой: владельцы популярных блогов зарабатывают от 100 000 до 700 000 рублей в месяц.