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Утиные истории: в Омске утку воспитали собаки 

Рамблер 32 минуты назад
В Омске утку приняли в свою семью два шарпея, собаки охотно воспитывают водоплавающую птицу, спасенную их хозяйкой. Эта история случилась несколько месяцев назад, когда девушка заметила, как из грузовой машины выпал утенок и решила приютить его у себя дома. Ее питомцы оказались не против такой компании: шарпеи заботились о малышке Гав, такую кличку получила утка в новой семье. На кадрах видно, как трогательно песики относятся к своей пернатой подруге, Гав и собаки все время проводят вместе — гуляют, едят и спят. Владелица же необычной стаи решила поделиться веселыми роликами из жизни животных с пользователями Сети, у утки появился собственный видеоблог.
Общество , Видео , Другое , Омск
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