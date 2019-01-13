Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко «показать томос» 

RT на русском 1 час назад
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и призвал Русскую православную церковь «показать томос».
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
«Последние месяцы мы видим беспрецедентный характер вовлечения украинских властей, а, в частности президента Украины Петра Порошенко, во внутренние дела православных верующих на Украине. Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере. Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего ни украинскому государству», — отметил собеседник RT.
По его словам, «заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея».
«Манипуляции с религиозным фактором носят абсолютно беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер. Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины тогда, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, у Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела», — заключил он.
Ранее Порошенко призвал РПЦ «показать томос».
RT на русском: последние новости
Роспотребнадзор в ходе проверок изъял из продажи 125 тонн икры Посоветовавшая помыть полы в больнице Струнина чиновница проведёт там уборку Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Комментарии153
Общество , Видео , Петр Порошенко , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов17
Порошенко обратился с требованием к РПЦ831
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»83
Россияне на тракторе отправились на рыбалку и утонули9
Проникший на самолет в Шереметьево оказался украинцем79
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение