В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко «показать томос»

«Последние месяцы мы видим беспрецедентный характер вовлечения украинских властей, а, в частности президента Украины Петра Порошенко, во внутренние дела православных верующих на Украине. Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере. Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего ни украинскому государству», — отметил собеседник RT.

По его словам, «заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея».

«Манипуляции с религиозным фактором носят абсолютно беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер. Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины тогда, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, у Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела», — заключил он.

Ранее Порошенко призвал РПЦ «показать томос».