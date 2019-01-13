Умер актер и педагог Евгений Радомыслинский

Театральный актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель РСФСР Евгений Радомыслинский скончался в воскресенье в Москве в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС сообщила Ирина Сухолет, ректор Института современного искусства (ИСИ), где на протяжении 25 лет преподавал артист.

"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело… 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда…" — сказала собеседница агентства.

Сухолет сообщила, что прощание с Радомыслинским состоится 15 января в 11:00 мск в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание пройдет в храме архангела Михаила, похороны — в этот же день на Троекуровском кладбище.