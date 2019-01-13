Театральный актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель РСФСР Евгений Радомыслинский скончался в воскресенье в Москве в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС сообщила Ирина Сухолет, ректор Института современного искусства (ИСИ), где на протяжении 25 лет преподавал артист.
"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело… 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда…" — сказала собеседница агентства.
Сухолет сообщила, что прощание с Радомыслинским состоится 15 января в 11:00 мск в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание пройдет в храме архангела Михаила, похороны — в этот же день на Троекуровском кладбище.
Евгений Радомыслинский родился в семье актера и крупного театрального педагога Вениамина Радомыслинского. Окончил Театральное училище имени Щукина (курс Цецилии Мансуровой). В 1957-1959 годах служил актером Театра имени Моссовета, с 1959-го по 1963-й — в театре "Современник". Как режиссер поставил более 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда. Выступал также режиссером кино.
С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников — Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева. Последние 25 лет был заведующим кафедрой мастерства актера в Институте современного искусства.