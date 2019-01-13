Владимирский врач вступился за давшую совет помыть полы чиновницу

Врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова 11 января встретилась с коллективом больницы в Струнино , вопрос о которой был поднят во время "прямой линии" президента России. Встреча вызвала широкий общественный резонанс после того, как местная телерадиокомпания "Губерния 33" опубликовала на своем сайте текст, согласно которому Чекунова ответила обратившимся к ней с проблемами медикам: "Проблемы обсудим, но посмотрите на себя, занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?". Также сообщалось, что чиновница обратила внимание медиков на то, что в больнице "пороги не чищены", "регистратура с решеткой", "не политые цветы".

В субботу вечером администрация Владимирской области опубликовала на своем сайте выступление Чекуновой перед медиками. На видео врио замгубернатора беседует с присутствующими в зале медиками корректным тоном и не теми фразами, которые были в СМИ. При этом она действительно призывает медиков обратить внимание на чистоту, а также предлагает обеспечить учреждение бесплатными бахилами.

"Мы неоднократно имели возможность убедиться в открытости Марины Анатольевны для диалога. Мне пришлось уже не один раз контактировать и с ней, и с директором департамента здравоохранения, и выезжали туда, в Струнино. В принципе все, что на сегодняшний день прорабатывается и предлагается, предлагается во благо населения", — заявил Ильин.

По его словам, врио вице-губернатора и другие чиновники от здравоохранения области поддерживают тесную связь с Минздравом России . Областные власти, отметил собеседник агентства, заинтересованы "оптимально и правильно" решить вопрос восстановления струнинской больницы.

"Они рано с утра, еще ни свет ни заря, едут в министерство, ни свет ни заря едут в Александров. То есть это люди, которые неравнодушны. Кроме этого, они профессионально адекватны. Мне ведь уже не 18 лет, я работал в различных администрациях в свое время, и был директором департамента в свое время, и я вижу, что сегодняшняя администрация — абсолютно приятные люди, с которыми приятно общаться, которые конструктивно мыслят и конструктивно решают. Очень мобильны", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом, по его словам, некоторые струнинские активисты, местные жители, вставшие на защиту больницы, не хотят строить конструктивный диалог с властью.

"Мы должны сегодня находить какие-то оптимальные решения в реальных условиях, а они требуют, что было 30 лет назад, и пусть так и будет. Хотя ситуация меняется и по составу медицинских кадров, и по постановке задач и так далее. У нас сердечно-сосудистая патология в Александровском районе доминирует, и мы должны сделать так, чтобы все проблемы решить, а они требуют 40 психиатрических коек. Куда столько? Консерватизм полнейший, эгоистический подход. И самое главное — не хотят разговаривать", — отметил Ильин.

В то же время чиновники, по словам Ильина, подходят к ремонту больницы и ее оптимизации взвешенно и с привлечением профессионалов.

С жалобой на закрытие больницы в Струнино к президенту Владимиру Путину в ходе "прямой линии" в июне 2018 года обратилась инициативная группа местных жителей. Они назвали главной проблемой закрытие детского отделения. Занимавшая в тот момент пост губернатора региона Светлана Орлова также в ходе "прямой линии" опровергла закрытие отделений. Она сообщила о выделении из областного бюджета 68 миллионов рублей на ремонт струнинской больницы.

Президент поручил Минздраву РФ совместно с администрацией Владимирской области до 31 декабря 2018 года обеспечить в Струнино проведение капитального ремонта зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснащения современным медицинским оборудованием районной больницы, в том числе детской поликлиники.