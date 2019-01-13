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Роспотребнадзор изъял из продажи более 125 тонн икры 

ТК «Звезда» + ещё 11 1 час назад
Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press
Особое внимание уделялось реализации икры в местах нестационарной торговли.
С середины декабря по 10 января в ходе проверок торговых точек сотрудниками Роспотребнадзора было изъято из продажи свыше 125 тонн икры. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте ведомства.
«По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей», — сказано в заявлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что по состоянию на 10 января сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 2,5 тысяч объектов торговой сети.
Особое внимание, как говорится в сообщении ведомства, уделялось реализации икры в местах нестационарной торговли. В ходе проверок было установлено 955 несанкционированных мест торговли.
Специалисты Роспотребнадзоратакже проверяли соблюдения требований к маркировке и документы, которые обеспечивают прослеживаемость продукции. Отмечается, что в следственные органы было направлено восемь материалов дел.
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Общество , Экономика , Роспотребнадзор
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