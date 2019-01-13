Роспотребнадзор изъял из продажи более 125 тонн икры

Особое внимание уделялось реализации икры в местах нестационарной торговли.

С середины декабря по 10 января в ходе проверок торговых точек сотрудниками Роспотребнадзора было изъято из продажи свыше 125 тонн икры. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте ведомства.

«По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 миллиона рублей», — сказано в заявлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что по состоянию на 10 января сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 2,5 тысяч объектов торговой сети.

Особое внимание, как говорится в сообщении ведомства, уделялось реализации икры в местах нестационарной торговли. В ходе проверок было установлено 955 несанкционированных мест торговли.

Специалисты Роспотребнадзоратакже проверяли соблюдения требований к маркировке и документы, которые обеспечивают прослеживаемость продукции. Отмечается, что в следственные органы было направлено восемь материалов дел.