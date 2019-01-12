Владимирские власти опубликовали видео, где чиновница советует помыть полы

Администрация Владимирской области опубликовала видео встречи местных медиков с врио замгубернатора Мариной Чекуновой, чьи высказывания вызвали общественный резонанс: на видео чиновница корректным тоном призывает присутствующих обратить внимание на чистоту поликлиники, а также предлагает обеспечить учреждение бесплатными бахилами.

По данным администрации Владимирской области, 11 января Чекунова съездила в Александровский район и встретилась с руководителями общественных организаций, учреждений культуры, образования, здравоохранения, а также инициативными жителями района. Чекунова сообщила собравшимся о результатах прошедшей накануне встречи с замминистра здравоохранения России Татьяной Яковлевой , о достигнутых договоренностях по оказанию региону, в том числе и Александровскому району, помощи в решении кадровых проблем с медицинским персоналом высшего звена, отмечают власти.

Телерадиокомпания "Губерния 33" опубликовала на своем сайте текст о встрече Чекуновой с коллективом больницы в Струнино , вопрос о которой был поднят во время прямой линии президента РФ. По данным телерадиокомпании, когда присутствующие обратились к Чекуновой с рядом проблем, она ответила:

"Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?". Также сообщалось, что чиновница попеняла медикам на то, что в больнице "пороги не чищены", "регистратура с решеткой", "не политые цветы". "Сделайте аккуратно. Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно. Это не требует больших средств", — цитирует "Губерния 33" врио замгубернатора.

В субботу вечером администрация Владимирской области опубликовала на своем сайте выступление Чекуновой перед медиками. На видео врио замгубернатора беседует с присутствующими в зале медиками дружелюбным тоном. Те обращаются к ней с рядом проблем. По ее словам, все проблемы решаются.

"Все делаем. Постепенно, но делаем", — отметила Чекунова.

"Вы ко мне обращаетесь таким образом, будто я золотая рыбка и я должна сделать вам все. И власть. Но мы должны вместе работать", — подчеркнула она.

Врио замгубернатора предложила присутствующим не только жаловаться, но еще и "посмотреть на себя".

"Но я к тому, что надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах — как они висят, какой чистоты они. Когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если бахилы нужны бесплатные, давайте обсудим, как это обеспечить", — сказала Чекунова.

По ее словам, около месяца назад она была в этой поликлинике с рабочей группой.

"Люди приходят, у людей складывается ощущение некомфорта, тем более, если они съездят в какую-нибудь поликлинику где-нибудь в другом городе и увидят, что она чистая, аккуратная, что есть открытая регистратура. Они приезжают сюда, у них возникает, конечно же, недовольство", — отметила Чекунова.

"Вы можете со мной не соглашаться. Но я это вам говорю так, потому что разговариваю с жителями. Вы даже не можете представить, насколько эффект от закрытой, решетчатой регистратуры сегодня влияет на граждан. Влияет, коллеги, плохо влияет. Людям не нравится, как с ними разговаривает администратор через эту решетку", — подчеркнула врио замгубернатора.

Руководитель пресс-службы областной администрации Ольга Петрова сообщила РИА Новости , что в понедельник будет подготовлен комментарий губернатора региона Владимира Сипягина о ситуации, связанной с высказываниями Чекуновой.

С жалобой на закрытие больницы в Струнино к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне 2018 года обратилась инициативная группа местных жителей. Они назвали главной проблемой закрытие детского отделения. Занимавшая в тот момент пост губернатора региона Светлана Орлова также в ходе прямой линии опровергла закрытие отделений. Она сообщила о выделении из областного бюджета 68 миллионов рублей на ремонт струнинской больницы.

Президент поручил Минздраву РФ совместно с администрацией Владимирской области до 31 декабря 2018 года обеспечить в Струнино проведение капитального ремонта (реконструкции) зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснащение современным медицинским оборудованием районной больницы, в том числе детской поликлиники.