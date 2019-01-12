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Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности 

Вести.Ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета посоветовала московским миллениалам поучиться у молодежи Чеченской Республики скромности и уважению к старшим. Об этом она заявила в интервью журналу Tatler, фрагмент из которого Пескова привела в своем Instagram.
Девушка рассказала также, что одежду покупает в Европе, потому что в России она стоит дороже. При этом она призналась, что не очень часто балует себя дорогими покупками — это бывает только тогда, когда она заработает деньги. По мнению дочери пресс-секретаря российского лидера, стильно одеться можно не только в бутиках, но и в магазинах для простых граждан.
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Вместе с тем Пескова заметила, что скорее потратит деньги на путешествия, чем на одежду.
"Ни одна вещь в мире не принесет вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место", — сказала Елизавета.
Она сообщила и о том, что не делает больших покупок. По словам Песковой, в Европе у молодых людей считается неприличным, если за них платят родители или кто-то другой.
"А сами мы еще заработать на что-то крупное не успели", — пояснила Пескова.
Елизавета Пескова в настоящее время активно занимается поддержкой общественных инициатив. Ее отец Дмитрий Песков заявил, что крайне настороженно относится к деятельности дочери.
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Общество , Чеченская Республика
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