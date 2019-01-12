Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновница, посоветовавшая помыть полы в больнице Струнина, проведет там генеральную уборку 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: © Администрация Владимирской области
Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, накануне посоветовавшая вымыть полы в проблемной струнинской больнице в ответ на просьбу персонала помочь с ее оснащением, инициировала генеральную уборку в данном медучреждении. В его структуру входят несколько корпусов, а также детская поликлиника.
"Взяла бы, да помыла": чиновница разозлила россиян
"В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00", — сказала Чекунова в беседе с ТАСС.
В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили агентству, что инициатором акции является именно Чекунова, а за организацию уборки будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.
Ранее в субботу зампредседателя законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил ТАСС, что при согласовании кандидатуры чиновницы на пост первого замглавы региона депутаты учтут ее некорректный совет в адрес врачей.
7 июня 2018 года жители Струнина на "Прямой линии" с президентом России пожаловались на качество медобслуживания в городе, после чего глава государства поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Минздрав РФ, а отчитаться о ремонте до 31 декабря 2018 года было поручено министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав РФ перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.
ТАСС: последние новости
Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска История старого Нового года в России Владимирскую чиновницу могут лишить поста за некорректный совет врачам в Струнине
Комментарии23
Общество , Вероника Скворцова , Светлана Орлова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Владимирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгры попросили Запад не трогать Россию73
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»2
Порошенко похвастался турецкими ударными дронами155
Познер назвал причину русофобии на Западе128
Полковник ВСУ сделал неожиданное признание620
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
01:55
Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске
Происшествия Статьи
02:01
Цекало разводится с сестрой Веры Брежневой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение