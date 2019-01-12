Чиновница, посоветовавшая помыть полы в больнице Струнина, проведет там генеральную уборку

Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, накануне посоветовавшая вымыть полы в проблемной струнинской больнице в ответ на просьбу персонала помочь с ее оснащением, инициировала генеральную уборку в данном медучреждении. В его структуру входят несколько корпусов, а также детская поликлиника.

"В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00", — сказала Чекунова в беседе с ТАСС.

В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили агентству, что инициатором акции является именно Чекунова, а за организацию уборки будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.

Ранее в субботу зампредседателя законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил ТАСС, что при согласовании кандидатуры чиновницы на пост первого замглавы региона депутаты учтут ее некорректный совет в адрес врачей.