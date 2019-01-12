Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, накануне посоветовавшая вымыть полы в проблемной струнинской больнице в ответ на просьбу персонала помочь с ее оснащением, инициировала генеральную уборку в данном медучреждении. В его структуру входят несколько корпусов, а также детская поликлиника.
"В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00", — сказала Чекунова в беседе с ТАСС.
В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили агентству, что инициатором акции является именно Чекунова, а за организацию уборки будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.
Ранее в субботу зампредседателя законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил ТАСС, что при согласовании кандидатуры чиновницы на пост первого замглавы региона депутаты учтут ее некорректный совет в адрес врачей.
7 июня 2018 года жители Струнина на "Прямой линии" с президентом России пожаловались на качество медобслуживания в городе, после чего глава государства поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Минздрав РФ, а отчитаться о ремонте до 31 декабря 2018 года было поручено министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав РФ перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.