Владимирская чиновница может поплатиться за неуважение к врачам

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Депутаты заксобрания Владимирской области могут не согласовать кандидатуру Марины Чекуновой на должность первого заместителя губернатора из-за ее высказываний во время посещения больницы в городе Струнино При согласовании кандидатов … будут учитываться профессионализм, опыт, умение общаться с людьми — то, как они зарекомендовали себя, временно исполняя обязанности замов. Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона, — сообщил заместитель председателя заксобрания Вячеслав Картухин. Он добавил, что Чекуновой нужно извиниться перед персоналом струнинской больницы, сообщает ТАСС Как писал накануне «Ридус» , 11 января на совещании, посвященном судьбе больницы в Струнино, врио замгубернатора Владимирской области нагрубила врачам. «Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — заявила Чекунова в ответ на жалобы персонала больницы, добавив, что она не «золотая рыбка, которая должна все сделать».