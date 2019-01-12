Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимирская чиновница может поплатиться за неуважение к врачам 

Ридус 1 час назад
Фото: youtube.com
Депутаты заксобрания Владимирской области могут не согласовать кандидатуру Марины Чекуновой на должность первого заместителя губернатора из-за ее высказываний во время посещения больницы в городе Струнино.
При согласовании кандидатов … будут учитываться профессионализм, опыт, умение общаться с людьми — то, как они зарекомендовали себя, временно исполняя обязанности замов. Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона, — сообщил заместитель председателя заксобрания Вячеслав Картухин.
Он добавил, что Чекуновой нужно извиниться перед персоналом струнинской больницы, сообщает ТАСС.
Как писал накануне «Ридус», 11 января на совещании, посвященном судьбе больницы в Струнино, врио замгубернатора Владимирской области нагрубила врачам.
«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — заявила Чекунова в ответ на жалобы персонала больницы, добавив, что она не «золотая рыбка, которая должна все сделать».
Ридус: последние новости
Подмосковная чиновница нетактично высказалась в адрес медиков Бродяжничавший 9 лет в Эквадоре россиянин вернулся в Петербург ВООП просит Зюганова наказать губернатора Левченко за убийство медведя
Комментарии
Общество , Ридус , ИТАР-ТАСС , Владимирская Область , Струнино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»37
Венгры попросили Запад не трогать Россию235
Познер назвал причину русофобии на Западе333
Кандидат в президенты Украины штурмовал офис жены9
Владимирская чиновница проведет генуборку в больнице111
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
01:55
Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске
Происшествия Статьи
02:01
Цекало разводится с сестрой Веры Брежневой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение