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Красноярский губернатор исполнил две детские мечты с «Елки желаний» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Александр Паниотов / Администрация Губернатора Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс исполнил мечты двух детей, которые писали о своих желаниях на новогодней елке в Кремле, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле перед Новым городом предложили исполнить желания россиян: в Малахитовом фойе и Александровском зале установили две елки, на которых висели игрушки с записками. Первую елку окрестили "федеральной", так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам, министрам и руководителям различных ведомств. Вторую елку условно назвали "региональной" — желания предлагается исполнить главам российских регионов.
"Сегодня сбылись заветные мечты молодых красноярцев, благодаря федеральному благотворительному проекту "Мечтай со мной" и Губернатору края Александру Уссу. В подарок подростки получили то, о чем мечтали в последнее время больше всего", — говорится в сообщении.
Воспитанница Красноярского детского дома 13-летняя Юлия Кудлаева мечтала о конной верховой езде. Девочка учится в шестом классе по адаптированной программе. Она встретилась с губернатором в ДЮСШ по конному спорту "Кентавр". Усс предложил детской школе взять юную девушку к себе на занятия. Теперь Юля сможет заниматься в манеже и, возможно, со временем станет профессиональной спортсменкой.
Ученик средней школы №94 Никита Потапов уже шесть лет занимается в школе искусств по классу народных инструментов, однако до сих пор играет на школьном инструменте — он мечтает о собственной балалайке. Благодаря поддержке президента и губернатора молодой человек уже встретился с мастером и выбрал балалайку, на которой он сможет оттачивать свое мастерство.
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Общество , Александр Усс , Красноярский Край
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