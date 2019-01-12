Симоньян рассказала, за что в России ненавидят чиновников

«Это наше неистребимое «художников много, главначпупс один», на самом деле, истребимо. Истребили же в официантах, продавцах, стюардессах и даже в медперсонале некоторых клиник истребили (хотя им-то как раз можно сделать скидку). Вы вспомните их всех году в 87-м. И сравните», — призвала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что даже сейчас, в 2019 году, у мелких чиновников такой принцип сохраняется. Потому-то их так ненавидят. Даже не за коррупцию, а вот за это безотчетное, исполненное собственной важности хамство», — подчеркнула Симоньян. Она указала, что российские граждане регулярно сталкиваются с таким обращением, при любом обращении к государству.

«За вот это презрение, которым харкают тебе в лицо из любого заскорузлого окошечка, любого линолеумного кабинетика, куда ты приходишь со своей бедой или заботой. «Занавески повесили? Пол помыли? Где ваши бахилы?» — написала Симоньян, комментируя один из последних скандалов с недопустимым высказыванием со стороны чиновницы.

По словам главреда RT, именно этим — вопрос воспитания «своих слуг» — необходимо заняться государству. «Как в хороших отелях и парикмахерских воспитывают персонал. Не бином же Ньютона. Иначе они своим развязным неуважением к людям, своим этим омерзительным командным голосом, ненасытным своим самодовольством это самое государство нам и развалят к тараканам собачьим. Даже госдеповские печеньки не потребуются», — заключила Симоньян.