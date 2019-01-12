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Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Минздрав РФ, РИА Новости
Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца улучшилось, врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ножкой малыша, которая была сильно обморожена. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.
"За минувшую неделю оно [состояние] было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание", — говорится в сообщении.
Мальчик эмоционально реагирует, общается с мамой.
В результате ЧП в Магнитогорске на момент эвакуации в Москву 1 января у мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Младенец провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов. Диагностические исследования, проведенные уже в Москве, показали, что повреждений мозга у малыша нет, функция почек восстановлена.
Утром 31 декабря в Магнитогорске, предположительно, из-за взрыва бытового газа, произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома по улице Карла Маркса, погибли 39 человек.
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Общество , Магнитогорск
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