Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска

Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца улучшилось, врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ножкой малыша, которая была сильно обморожена. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.

"За минувшую неделю оно [состояние] было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание", — говорится в сообщении.

Мальчик эмоционально реагирует, общается с мамой.

В результате ЧП в Магнитогорске на момент эвакуации в Москву 1 января у мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Младенец провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов. Диагностические исследования, проведенные уже в Москве, показали, что повреждений мозга у малыша нет, функция почек восстановлена.

Утром 31 декабря в Магнитогорске, предположительно, из-за взрыва бытового газа, произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома по улице Карла Маркса, погибли 39 человек.