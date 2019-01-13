Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира

Китая. Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов

Возглавила рейтинг Япония , а на втором и третьем местах разместились Швейцария и Китай. Четвертое место заняли Соединенные Штаты, а пятое — Нидерланды. Замкнул список из 25 умнейших стран Сингапур.

Рейтинг портала был составлен на основании трех показателей: среднем IQ населения, успеваемости в школе и числе нобелевских лауреатов.

Список стран с самым высокими IQ жителей возглавили азиатские страны — они заняли первые шесть мест, — а США и Россия даже не попали в топ-24.

Ранее немцы признались в неприязни к русским туристам.