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Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
Возглавила рейтинг Япония, а на втором и третьем местах разместились Швейцария и Китай. Четвертое место заняли Соединенные Штаты, а пятое — Нидерланды. Замкнул список из 25 умнейших стран Сингапур.
Рейтинг портала был составлен на основании трех показателей: среднем IQ населения, успеваемости в школе и числе нобелевских лауреатов.
Список стран с самым высокими IQ жителей возглавили азиатские страны — они заняли первые шесть мест, — а США и Россия даже не попали в топ-24.
Ранее немцы признались в неприязни к русским туристам.
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Общество , Социология , Китай , США , Швейцария , Япония
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