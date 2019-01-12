ЗАГС открыли в парке «Елочки» в Домодедове 

Новый ЗАГС появился в Домодедове. Он разместился в здании 1997 года постройки в парке «Елочки». Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольги Забраловой.
Губернатор Московской области поручил сделать в помещении капитальный ремонт. И вот теперь Дворец бракосочетания ждет новобрачных. Рядом с ЗАГСом расположены Храм святых Петра и Февронии Муромских и Аллея молодоженов. Так все желающие смогут сразу не только расписаться, но и обвенчаться.
Здание ЗАГСа выполнено в современном стиле, украшено прозрачной галереей-навесом и оформлено витражами. Общая площадь помещения 650 квадратных метров.
В Дворце бракосочетаний есть два зала для торжественной регистрации брака, комнаты жениха и невесты, помещения для подачи заявления, ежедневного приема граждан и архив.
«В Московской области в 2015–2018 годах построено шесть современных зданий ЗАГС — в Реутове, Солнечногорске, Домодедове, Рошале, а также в ТК «Барвиха Luxury Village» и ТРЦ «Вегас». Кроме того, отремонтировано 37 помещений, до 2021 планируется привести в порядок еще 11 дворцов бракосочетания», — рассказала Ольга Забралова, первый заместитель председателя Правительства МО — министр образования региона.