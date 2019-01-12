Саратовская сосулька породила дискуссию в Сети

Иностранцы устроили дискуссию в Сети о неудачно сбитой сосульке в Саратове

В Сети появилось видео того, как саратовские коммунальщики, занимаясь очисткой крыш и от снега и сосулек, неудачно сбили огромный ледяной нарост, повредив кровлю здания; к обсуждению ролика подключились англоговорящие интернет-пользователи.

Видео инцидента опубликовано на YouTube.

«Буквально чему быть, того не миновать. Тут или так или однажды она бы упала на голову прохожих», — написал Kreepy Pasta.

«Давай-ка я уберу это… О ЧЕРТ!» — так Uchiha Fabio представляет себе разговор коммунальщиков.

Пользователь Mr Marks предложил соорудить деревянную платформу, чтобы подставить под сосульку и смягчить ее падение. Он также раскритиковал коммунальщиков за то, что те позволили льду достичь таких размеров.

Кроме того, звучали мнения, что вместо сбивания сосульку нужно было срезать бензопилой, однако не все согласились с такой точкой зрения. «Вибрации от бензопилы было бы достаточно, чтоб привести к такому же эффекту», — написал Rex Ang.

«Может, посыплете крышу солью?» — предложил JDH Rosewater.

Joe Schlotthauer в свою очередь посетовал на то, что коммунальщики не рассматривали возможность применения соли, горячей воды или факела.