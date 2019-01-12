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Найденный на улицах Эквадора мужчина пропал в России восемь лет назад 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Посольство России в Эквадоре подтвердило в пятницу РИА Новости факт возвращения на родину в Петербург россиянина, который около восьми лет пропал в России без вести и, как выяснилось, все эти годы жил на улицах эквадорской столицы Кито.
Ранее патронажная служба столичного муниципалитета Сан-Хосе сообщила, что помогла возвращению на родину россиянина Максима Бахарева, которого нашла бездомным в эквадорской столице.
"Он приехал в Эквадор около восьми лет назад. Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Андрей Щедрин.
По словам дипломата, вскоре Бахарев остался без средств к существованию и оказался на улице, а затем попал в поле зрения эквадорской социальной службы. "Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он — гражданин России", — рассказал Щедрин.
После этого посольство связалось по социальным сетям с родителями Бахарева и выяснило, что он пропал без вести восемь лет назад. "Начался процесс возвращения его на родину, занявший определенное время. В виду проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию, получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители", — сказал пресс-секретарь.
Щедрин уточнил, что билет и сопровождение для россиянина оплатили его родители.
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Общество , Lufthansa , РИА Новости , Санкт-Петербург , Эквадор
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