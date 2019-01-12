Круговорот кидалова

12 лет назад на российском телевидении появилась «Битва экстрасенсов». За передачей прочно закрепился статус фабрики по производству шарлатанов, однако это никак не повлияло на ее присутствие на ТВ. «Битва экстрасенсов» по-прежнему идет на ТНТ и даже обросла побочными проектами вроде «Экстрасенсы ведут расследование». СМИ планомерно доказывают, что авторы мистического шоу водят россиян за нос, заставляя верить в потустороннее и провоцируя обращаться за помощью к обманщикам. Как и участники, и рядовые сотрудники подобных телешоу богатеют на доверчивых россиянах — в материале «Ленты.ру»

Полмиллиона — и ты в финале

Глухое село. Место, где произошло загадочное убийство, пугающее своими подробностями. По сельскому кладбищу тянется вереница сельских жителей. Все они следуют за одним человеком, руки которого усыпаны перстнями с крупными камнями или держат таинственный маятник. Возглавляющий колонну человек движется уверенно, напролом. Он ищет могилу убиенного, чтобы связаться с его духом и поведать собравшимся односельчанам и всей стране детали случившегося в тот страшный вечер, когда был зверски убит. Методично, взвешивая каждое слово и видение свыше, жертва проливает свет на тот кошмар, который пришлось пережить ему перед смертью. Местные жители приходит в шок от этих откровений, ведь провидец с ходу выкладывает то, что было тщательно скрыто от посторонних глаз.

Примерно так выглядит типичная мизансцена «Битвы экстрасенсов», где люди на протяжении 12 лет удивляют зрителей паранормальными способностями. Казус в том, что сверхъестественных способностей у них нет. Об этом свидетельствуют данные различных СМИ, опубликованные в последние несколько месяцев.

На деле все участники «Битвы экстрасенсов» продвигаются по шоу благодаря подсказкам, которые получают от редакторов передачи. Дальше включается актерское мастерство, которое помогает как можно реалистичнее, а лучше артистичнее обыграть полученное знание. Эту информацию журналистам подтверждали бывшие участники «Битвы» и редактор, участвовавший в организации съемочного процесса.

«Ведение» во время проекта оговаривается на этапе кастинга, в разговоре с каналом «360» утверждал один из участников четвертого сезона шоу. В 2008 году цена выхода в финал, по его словам, составляла 450 тысяч рублей. То есть конкурсант с самого начала может быть уверен в том, что не сойдет с экрана федерального телеканала на протяжении нескольких месяцев. Сумма крупная, однако некоторые готовы отдать ее, зная, что эти деньги быстро отобьются после шоу. Для примера: консультация Зираддина Рзаева , занявшего второе место в шестом сезоне «Битвы» (тоже 2008 год), стоит тысячу евро (77 тысяч рублей по текущему курсу). Курс лечения у него обойдется от 5 тысяч евро (386 тысяч рублей), а бизнес-консультация — 10 тысяч евро (больше 770 тысяч рублей). Бывший учитель из Азербайджана , прославившийся благодаря российскому телешоу, имеет пять квартир в Москве и особняк. Он подтверждал, что участники платят за подсказки, о его признаниях еще будет рассказано. Как и источник «360», так и Рзаев глубоко сомневаются в том, что в проекте участвуют настоящие экстрасенсы.

Наверняка в этом уверен бывший редактор «Битвы» Олег Лоскутов, который был задействован в съемках первых сезонов. Он говорит, что принимал деятельное участие в кастингах и лично раздавал конкурсантам подсказки. Кроме того, он выдумывал легенды для тех, чьи истории обретения сверхспособностей казались ему недостаточно эффектными. С подачи сценаристов будущие телезвезды оказывались потомственными ясновидящими или по нескольку раз переносили клиническую смерть.

«Скажем, сидит человек напротив меня. Спрашиваю: "Как вы стали экстрасенсом?" — "У меня заболел живот, и я сам себе помог. Понял, что могу лечить". Я говорю: "Надо придумать красивую историю. Например: "Была ночь, я за рулем, и вдруг бах — авария. Была клиническая смерть, а когда очнулся, понял, что я слышу и вижу"», — так, с чистого листа, словно на конвейере, еще на этапе кастинга писалась вымышленная история «Битвы экстрасенсов».

Но одной легенды мало. Идеальному кандидату на роль участника «Битвы» нужно обладать телегеничностью и уметь «давать шоу». Поэтому в проект проходят только артистичные люди, которые умеют держаться в кадре. Нередко они являются выходцами из актерской среды, как, к примеру, одна из самых ярких героинь Джулия Ванг (настоящее имя Юлия Гаврикова).

По словам Лоскутова, подсказки можно покупать не только пакетом на кастинге, но и поштучно. Как правило, они рассылаются заранее по электронной почте. На первых порах фиксированных расценок не существовало. Бывший сотрудник вспоминает, что за содействие в успешном прохождении испытания в среднем получал 40 тысяч рублей. В четвертом сезоне ему платили по 30 тысяч за испытание и 300 тысяч — за выход в финал. Прайс оформился только в 2011 году. Успешное прохождение испытания оценили в две тысячи долларов (по текущему курсу — 133 тысячи рублей). Попадание в финал в первом сезоне стоило не 450, а 600-700 тысяч рублей. «Это не очень большая сумма, ведь за один прием экстрасенс-финалист отбивал 170 тысяч рублей», — уверен бывший сценарист.

У редакторов был и другой приработок. Так, Лоскутов вспоминал, как после победы Натальи Воротниковой, которую он «вел» на протяжении первого сезона, гулял на банкете, устроенном ее командой для съемочной группы. Во время сабантуя он сказал, что хотел бы съездить в отпуск, в ответ на что ему протянули увесистый конверт. «Знаю, что и другие сотрудники проекта подсказывали участникам. В третьем сезоне одна из редакторов уехала домой на новенькой машине», — не скрывал бывший автор программы.

Он стал помогать Воротниковой после того, как к нему напрямую обратился директор магического центра, в котором она работала. Руководитель просил посодействовать тому, чтобы его сотрудница «лучше смотрелась в проекте». Наталья действительно сильно отличалась от остальных участников. На фоне колдунов, окружавших себя оккультной бутафорией, она выглядела адекватным человеком, который без лишних ритуалов просто хорошо выполнял свою работу. «Мне давали конверты с деньгами, и я, что называется, увяз», — говорит человек, который сотворил первого победителя этого шоу.

Обман «без подстав»

Продюсеры «Битвы» отрицают подставной характер программы и называют сливы в СМИ наветами неудачников, заваливших испытания. В правдивости передачи уверены и некоторые герои испытаний, по условиям которых экстрасенс должен раскрыть подробности о произошедшем с их близкими. Зачастую на видеозаписях они плачут и говорят, как поражены способностями того или иного экстрасенса, поскольку никому из съемочной группы не рассказывали каких-то деталей, которые вдруг произнес ведун. Эмоции родных бывают действительно искренними, они ничего заранее не говорят редакторам. Те добывают информацию в обход, через соседей и дальнюю родню.

Иногда конкурсанты способны произвести впечатление даже на искушенных телевизионной кухней персон. На волне популярности Даны Борисовой (ведущая часто появлялась в различных шоу с рассказом о своей борьбе с наркозависимостью) ее пригласили поучаствовать в испытании и в качестве гонорара выписали 250 тысяч рублей. Претендентам на победу с помощью чутья нужно было идентифицировать ее под маской. Борисова призналась, что была удивлена, когда один из них начал что-то бормотать о каком-то Тиме. Так звали покойного друга телеведущей. Впрочем, после съемок женщина призналась, что некоторые участники, по ее наблюдению, откровенные шарлатаны, которые «несли ахинею». Впрочем, она заверила, что шоу проходило «без подстав», о чем в сентябре рапортовала в Instagram.

Контрольная проверка

Вехой в разоблачении «Битвы экстрасенсов» стал документальный проект тележурналиста Бориса Соболева «Идущие к черту», показанный по «России 1» в минувшие новогодние праздники. Под прикрытием создания нового магического проекта Соболев решил проверить способности финалистов и победителей «Битвы». Несмотря на договор о неразглашении с производителями шоу, которое принесло им всероссийскую славу и открыло золотую жилу, они с легкостью рассказывали и о системе подсказок, и об отсутствии на проекте экстрасенсов как таковых, и даже сознавались в собственной несостоятельности. Все это фиксировалось на скрытую камеру.

Участники эксперимента раскалывались очень быстро. Некоторые сразу отказались от тестовой съемки без подсказок. Единственным, кто на это согласился, был финалист 12 сезона Анатолий Леденев. Как и в оригинальной «Битве экстрасенсов», в первом испытании он должен был распознать, в какой из множества машин находится человек. Когда из этой затеи ничего не вышло, Леденев тихонько отвел в сторону одного из редакторов. Далее между ними состоялся следующий диалог.

Редактор: То есть сами вы сейчас не справитесь?

Леденев: Я думаю, не. Врать не буду. Если хочешь хорошую съемку, лучше сказать.

Редактор: То есть в принципе как в «Битве» это делают?

Леденев: Конечно! (Округляет глаза) Это будет очень классно! Вот такая съемка будет! (Поднимает вверх большой палец)

Леденев настолько доверился журналистам, что пустил их в свой магический центр. Там они поговорили с его клиентами, покоренными талантами мага на «Битве экстрасенсов». Одна из посетительниц настолько поверила экстрасенсу, что прошла у него 20 сеансов снятия венца безбрачия за годовую зарплату — 350 тысяч рублей.

Бессменный ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров в разговоре с автором документалки прямо назвал тех, кто верит этой передаче, дураками. Он не видит связи между тем, что ведет передачу, которая обманывает зрителей, и тем, что эти зрители начинают с его помощью доверять магам, колдунам и целителям. Актер полагает, что зрители вовсе не должны ему верить и сами во всем виноваты.

Башаров не испытывает угрызений совести и из-за того, что берет деньги с экстрасенсов. По его словам, одного из них он и вовсе «кинул». Участник якобы предложил ему миллион долларов за подсказки, Башаров взял деньги, но подсказывал «не то».

Сумма, которую предложили Башарову, кажется астрономической, пока не узнаешь, в каких условиях живут люди, зарабатывающие на доверчивости окружающих. Зираддин Рзаев, о котором уже шла речь, радушно принял журналистов в своем особняке. Он с гордостью показал святую святых его жилища — комнату с костюмами, предназначенными исключительно для шоу, и примерил жакет «самого дорогого бренда в мире за 195 тысяч 800 рублей».

Рзаев разделил участников шоу на два типа: хорошие психологи и психически больные. Людей с экстрасенсорными способностями он там не встречал. Сам он называет себя единственным настоящим экстрасенсом на проекте, хоть и не отрицает, что пользовался подсказками — от 25 до 50 тысяч рублей за каждую. Он даже описал случаи, когда именно обращался к помощи продюсеров. Несмотря на то что ответ на вопрос испытания Зираддин знал заранее, во время попытки «провидеть» прошлое он вел себя очень выразительно.

Как «добропорядочный» педофил президента Исландии переплюнул

Чтобы разоблачить некоторых звезд экстрасенсорного шоу, пришлось идти к ним на сеанс. Одна из членов съемочной команды Соболева отправилась на прием к победительнице девятого сезона (2010 год) Наталье Бантеевой . Женщина притворилась невестой, которая не знает, кого из женихов ей выбрать, и протянула ведунье три фотографии. На одной был изображен альфонс, обманувший десятки женщин, на другой — серийный маньяк-педофил, а на третьей — примерный семьянин, президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Все фото были взяты из интернета. Больше всего триумфатору «Битвы экстрасенсов» приглянулся педофил. Сквозь фотографию она почувствовала его порядочность.

Напоследок «клиентка», вооруженная скрытой камерой, попросила Бантееву помочь установить причину смерти человека, изображенного на еще одной фотографии. Им оказался молодой Эрнесто Че Гевара, казненный через расстрел в Боливии. Провидица сказала, что команданте не был убит и установила место его захоронения — где-то Мурманске.

Авторы «Идущих к черту» заглянули и на эзотерические концерты, которые дают звезды «Битвы». Оказалось, что Бантеева не только мастерица нецензурных тирад со сцены, но и проводит оригинальный обряд посвящения в экстрасенсы: окунает желающих головой в огромную кастрюлю, наполненную водой, а когда человек начинает задыхаться от недостатка кислорода, отпускает его и заставляет внятно прочесть несколько фраз с листа. Вести представление Бантеевой помогает уже знакомый нам Леденев.

Во время концерта Бантеевой оператор картины обратил внимание на посетителей сеанса массового надувательства. Среди них немало пожилых людей, которые как губки впитывали «мудрости» от победительницы 12 сезона и даже записывали, чтобы не забыть. Едва ли эти женщины слышали о пяти судимостях своего кумира (две — за наркосбыт и три — за воровство). Грубое обаяние и самоуверенность, которые излучает Бантеева, берут свое. И хотя фильм «Идущие к черту» набирает популярность и цитируемость в интернете, его аудитория несоизмеримо меньше армии поклонников шоу «Битва экстрасенсов», которое остается у россиян одним из самых любимых.