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В Москве составили карту помоек, где можно поесть 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Фото: ТАСС
Московские фриганы составили карту помоек, из которых можно поесть, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о местах, куда попадает еда с истекшим сроком годности из столичных супермаркетов.
Сейчас на карте около 30 точек, и она регулярно пополняется. Карта находится в открытом доступе.
По словам фриганов, многие продуктовые сети намеренно портят выброшенную еду, чтобы ее не брали бесплатно. В основном, так поступают магазины эконом-класса. Поэтому на то, чтобы найти хорошую точку с неотравленной едой, фриганы тратят немало сил.
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Они уверяют, что еда с только что истекшим сроком годности вполне пригодна для употребления. Также фриганы отмечают, что в России часто лепят сроки годности на товары, которые его не имеют или могут храниться гораздо дольше. Речь, например, о меде и консервах в металле.
Составители карты помоек говорят, что открытые мусорные контейнеры встречаются только в двух категориях магазинов, где директор не против раздать неликвид или где сотрудники устали бороться с непрошенными гостями.
Карта, которую составили фриганы, включает в себя конкретный адрес помойки. Часто рядом с ним указано название магазина. Некоторые точки сопровождаются полезными подробностями, которые на своем опыте узнал постоянный посетитель заднего двора.
Фриганы — люди, которые из идейных соображений питаются из мусорных баков. Они считают, что горожане выбрасывают слишком много хороших продуктов, поэтому употребляют на обед то, что не съели другие.
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Общество , Московский комсомолец , Москва
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