В Москве составили карту помоек, где можно поесть

Московские фриганы составили карту помоек, из которых можно поесть, пишет Московский комсомолец ». Речь идет о местах, куда попадает еда с истекшим сроком годности из столичных супермаркетов.

Сейчас на карте около 30 точек, и она регулярно пополняется. Карта находится в открытом доступе.

По словам фриганов, многие продуктовые сети намеренно портят выброшенную еду, чтобы ее не брали бесплатно. В основном, так поступают магазины эконом-класса. Поэтому на то, чтобы найти хорошую точку с неотравленной едой, фриганы тратят немало сил.

Они уверяют, что еда с только что истекшим сроком годности вполне пригодна для употребления. Также фриганы отмечают, что в России часто лепят сроки годности на товары, которые его не имеют или могут храниться гораздо дольше. Речь, например, о меде и консервах в металле.

Составители карты помоек говорят, что открытые мусорные контейнеры встречаются только в двух категориях магазинов, где директор не против раздать неликвид или где сотрудники устали бороться с непрошенными гостями.

Карта, которую составили фриганы, включает в себя конкретный адрес помойки. Часто рядом с ним указано название магазина. Некоторые точки сопровождаются полезными подробностями, которые на своем опыте узнал постоянный посетитель заднего двора.

Фриганы — люди, которые из идейных соображений питаются из мусорных баков. Они считают, что горожане выбрасывают слишком много хороших продуктов, поэтому употребляют на обед то, что не съели другие.