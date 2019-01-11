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В России забили тревогу из-за катания на «ватрушках» 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В эфире программы «Вести» на канале «Россия 1» 11 января вышел репортаж об опасности тюбинга. В нем, в частности, идет речь о людях, которые получили травмы, катаясь по дорогам на привязанных к автомобилям «ватрушках».
«Какой русский не любит быстрой езды? В интернете десятки роликов, как ватрушку прицепляют к машинам и разъезжают по городским улицам и паркам. В Чите после таких гонок с тяжелыми травмами в больницу доставили шестилетнего ребенка», — рассказал корреспондент.
По его словам, и без сцепки с автомобилем «ватрушка» может разогнаться до 85 километров в час.
Как гласит репортаж, по всей России этой зимой зафиксированы сотни случаев, когда граждане, катаясь на тюбах с горок, получают травмы различной степени тяжести; кроме того, упоминаются и летальные случаи. Так, сообщается о жительнице Перми, которая при спуске на «ватрушке» ударилась о дерево, впала в кому и умерла.
В заключение журналисты предупреждают об опасности тюбинга как при катании в сцепке с машиной, так и с горки, но признают, что это развлечение остается одним из самых популярных для россиян зимой.
Вместе с тем в репортаже ничего не говорится о пользе этого вида отдыха: в процессе тюбинга человек постоянно совершает подъемы в гору, испытывая полезные кардионагрузки, которые развивают легкие и сердце, а также благотворно влияют на мышцы и улучшают координацию.
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