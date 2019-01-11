В России забили тревогу из-за катания на «ватрушках»

В эфире программы «Вести» на канале «Россия 1» 11 января вышел репортаж об опасности тюбинга. В нем, в частности, идет речь о людях, которые получили травмы, катаясь по дорогам на привязанных к автомобилям «ватрушках».

«Какой русский не любит быстрой езды? В интернете десятки роликов, как ватрушку прицепляют к машинам и разъезжают по городским улицам и паркам. В Чите после таких гонок с тяжелыми травмами в больницу доставили шестилетнего ребенка», — рассказал корреспондент.

По его словам, и без сцепки с автомобилем «ватрушка» может разогнаться до 85 километров в час.

Как гласит репортаж, по всей России этой зимой зафиксированы сотни случаев, когда граждане, катаясь на тюбах с горок, получают травмы различной степени тяжести; кроме того, упоминаются и летальные случаи. Так, сообщается о жительнице Перми, которая при спуске на «ватрушке» ударилась о дерево, впала в кому и умерла.

В заключение журналисты предупреждают об опасности тюбинга как при катании в сцепке с машиной, так и с горки, но признают, что это развлечение остается одним из самых популярных для россиян зимой.

Вместе с тем в репортаже ничего не говорится о пользе этого вида отдыха: в процессе тюбинга человек постоянно совершает подъемы в гору, испытывая полезные кардионагрузки, которые развивают легкие и сердце, а также благотворно влияют на мышцы и улучшают координацию.