Россиянам посоветовали приучать детей к хорошему алкоголю 

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил родителям давать детям хорошего вина, чтобы те впоследствии могли отличить его от суррогата.
По словам депутата, родители должны рассказывать детям про алкоголь и объяснять, что его употреблять не надо.
«В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: «попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь», — сказал он агентству «Москва».
Свинцов пояснил, что такой должна быть культура потребления алкоголя в России.
Также депутат считает, что с детьми нужно беседовать о курении табака.
«Аналогично поступают и курящие родители — показывают, что сами курят, но хотят бросить. Такими методами это можно сделать», — сказал он.