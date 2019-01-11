Россиянам посоветовали приучать детей к хорошему алкоголю

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил родителям давать детям хорошего вина, чтобы те впоследствии могли отличить его от суррогата.

По словам депутата, родители должны рассказывать детям про алкоголь и объяснять, что его употреблять не надо.

«В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: «попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь», — сказал он агентству «Москва».

Свинцов пояснил, что такой должна быть культура потребления алкоголя в России.

Также депутат считает, что с детьми нужно беседовать о курении табака.