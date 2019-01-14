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В Приморье объявлен карантин из-за эпидемии ящура 

Вести Экономика + ещё 8 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
В Приморском крае крае на месяц объявлен карантин из-за вспышки заболеваний ящуром на свиноферме ООО "Русагро-Приморье", сообщила администрация региона.
Ящур — смертельно-опасное заболевание. Человек может заразиться ящуром через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.
На одном из свинокомплексов в Приморском крае группа компаний "Русагро" 11 января 2019 г. зафиксировала поражение животных вирусом ящура.
"Будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия", — заявили в компании.
В Приморском крае объявлены зоны наблюдения. Запрещается ввозить, вывозить и перемещать животных. Предписано провести вакцинацию и провести лабораторные исследования крови животных, ежедневно их осматривать.
"Отмену карантина осуществить через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий", — отмечается в указании правительства региона.
"Русагро" — один из крупнейших в стране производителей сахара, свинины, масложировой продукции, зерновых. Бумаги компании котируются на биржах.
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Общество , Русагро
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