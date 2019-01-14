В Приморье объявлен карантин из-за эпидемии ящура

В Приморском крае крае на месяц объявлен карантин из-за вспышки заболеваний ящуром на свиноферме ООО "Русагро-Приморье", сообщила администрация региона.

Ящур — смертельно-опасное заболевание. Человек может заразиться ящуром через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.

На одном из свинокомплексов в Приморском крае группа компаний "Русагро" 11 января 2019 г. зафиксировала поражение животных вирусом ящура.

"Будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия", — заявили в компании.

В Приморском крае объявлены зоны наблюдения. Запрещается ввозить, вывозить и перемещать животных. Предписано провести вакцинацию и провести лабораторные исследования крови животных, ежедневно их осматривать.

"Отмену карантина осуществить через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий", — отмечается в указании правительства региона.

"Русагро" — один из крупнейших в стране производителей сахара, свинины, масложировой продукции, зерновых. Бумаги компании котируются на биржах.