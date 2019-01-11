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Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр 

Рамблер 1 час назад
Французские полицейские получили сообщение от туристов, которые катались на лыжах в Альпах. Оказалось, что один из участников экспедиции повредил колено и сейчас находится на опасном участке, поэтому его невозможно транспортировать. На помощь был выслан вертолёт, и пилот вертолёта показал поистине уникальное мастерство. Пока раненого загружали в машину, пилот удерживал вертолёт на минимальной высоте почти неподвижно. При этом лопасти едва не касались снега. В итоге спасательная операция завершилась успешно: мужчину доставили в больницу, врачи уже провели необходимые манипуляции.
Общество , Видео
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